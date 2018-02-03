США предупреждают: новые санкции ударят не только по России

Министерство финансов США отмечает, что распространение санкций на госдолг России может оказать негативное влияние на инвесторов, работающих в этой стране. Об этом говорится в докладе ведомства.

Санкции ударят по экономике и бизнесу России, а также отрицательно повлияют еще и на американских инвесторов и их активы, которые находятся в РФ. В Минфине США отметили, что распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США и потенциально привести к отрицательным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний.

Однако в США уже знают, как избежать негативных последствий для американских инвесторов: это будет возможно, если Евросоюз и другие партнеры Вашингтона введут аналогичные санкции в отношении РФ.

Доклад Минфина был подготовлен в соответствии с принятым в 2017 году законом «О противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA)».