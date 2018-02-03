Конфронтационный заряд и антироссийская направленность документа заметна даже при поверхностном взгляде на него, подчеркнули в русском МИД.

Содержание новоиспеченной ядерной доктрины, обнародованной в США 2 февраля, вызвало у нас глубокое разочарование, — говорится в заявлении.

РФ и КНР названы в доктрине основными противниками США, при этом в документе сообщается, что Москва сделала ставку на возможность удара широким диапазоном тактического ядерного оружия, которое рассчитывает по возможности использовать первой. Ну и военные сценарии подаются настолько неопределенно, что это даст возможность североамериканским «планировщикам» считать фактически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают «агрессором», — сказано в документе.

В ведомстве добавили, что для обеспечения собственной безопасности Российской Федерации придется учитывать подходы, изложенные в новейшей ядерной стратегии Пентагона. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ в субботу.

В МИД РФ прокомментировали утверждение Вашингтона в тексте ядерной доктрины о том, что Москва отказывается уменьшать вооружение.

Эти безапелляционные штампы Вашингтон тиражирует регулярно, перекладывая на остальных свою ответственность за деградацию ситуации в сфере безопасности.

МИД РФ: «Примечательно, что на этом фоне США как и прежде удерживают в европейских странах и даже модернизируют своё тактическое ядерное оружие, размещая его в непосредственной близости от русских границ».

Российское внешнеполитическое ведомство считает безосновательным посыл американской доктрины, что действия РФ снижают порог применения ядерных вооружений. «Призываем США достаточно серьезно заняться совместным с нами поиском решений накапливающихся сложностей в сфере поддержания стратегической стабильности», — заключили в ведомстве.

1-ый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объявил, что РФ оперативно отреагирует на размещение ядерных зарядов США в Прибалтике. Такая формулировка подчеркивает общую нацеленность нашей страны на предотвращение военных конфликтов с употреблением только сил общего назначения, но не ядерного оружия.

МИД РФ увидело лицемерие в новейшей ядерной доктрине Соединенных Штатов. Пентагон хочет направить усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а кроме этого заниматься модернизацией и развитием собственной «ядерной триады». «Для оправдания наращивания ядерного потенциала жители Америки опять отыскали „страшилку“ в лице Российской Федерации».