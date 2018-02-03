США уведомили РФ о новой ядерной доктрине до её публикации

Вашингтон уведомил Москву о новой ядерной доктрине до её обнародования, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Анита Фридт.

ТАСС цитирует заявление представителя Госдепа, в котором Фридт отмечает, что между США и РФ отлично налажена коммуникация. «Вашингтон и Москва „много говорят“ друг с другом», — подчеркнула она.

По словам Фридт, обе страны в данный момент находятся в процесс согласования даты новых переговоров по стратегической стабилизации.

Более половины россиян не готовы признать сожительство браком

Валентина Матвиенко поздравила россиян с 75-летием победы в Сталинградской битве

Государство возместит затраты на платные операции из фонда ОМС