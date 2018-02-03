США ввели санкции в отношении «Хизбаллы», начав кампанию «глобального прессинга»

США в конце рабочей недели внесли в санкционный список шесть граждан Ливана и семь компаний, связанных с ливанской партией «Хезболлах», которую Вашингтон и ряд его союзников считают террористической организацией.

К новому перечню, опубликованному в разделе «контртеррористических усилий», вошли шестеро физ. лиц, а кроме этого семь компаний и организаций.

Напомним, «Хизбалла» с 1997 года внесена в список террористических компаний, составляемый Госдепартаментом США. Об этом передает в конце рабочей недели агентство Associated Press ссылаясь на объявление ведомства. «Кроме того, она является основной марионеткой Ирана, который использует ее для подрыва легитимности правительств арабских стран Ближнего Востока», — объявил минфин США Стивен Мнучин. Все они связаны с инженерной компанией «Аль-Инма», через счета которой происходит снобжения деньгами «Хизбаллы». Иные компании, на которые наложены санкции, находятся в Ливане, Сьерра-Леоне, Либерии и Гане.

В оповещении руководителя министра финансов США отмечается, что Тегеран каждый год подчеркивает «Хизбалле» до 700 млн долларов.