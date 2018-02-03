США заранее проинформировали РФ о своей новой ядерной программе

Соединенные Штаты проинформировали Россию о своей новой ядерной программе до того, как она была обнародована.

Об этом в пятницу сообщает исполняющая обязанности помощника главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Антиа Фридт.

В частности, она заявила, что Москва и Вашингтон много общаются друг с другом, поэтому Россия была заранее проинформирована о новой ядерной доктрине США. При этом Фридт отметила, что в настоящее время стороны согласовывают дату нового раунда переговоров по стратегической безопасности.

Напомним: ранее в США была представлена новая ядерная программа, в которой, в частности, допускается применение ядерного оружия в ответ на «значительное» неядерное нападение.