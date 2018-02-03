Сторонник «ДНР» напророчил жуткую казнь пропагандистам «республики»

Поклонники «ДНР» заявляют, что скоро пропагандистов «республики» ждет месть за их ложь. Об этом написал сторонник «ДНР» Александр Болотин.

«Осенью народ будет отлавливать на улицах пропагандонов ДНР и жарить их на кострах», — пророчит он.

Болотин отмечает, что спровоцировать такое могут «указы», которые придумывает главарь боевиков Александр Захарченко. «Еще пара указиков от генералиссимуса и пойдет отлов…», — пишет сторонник «ДНР».

«Опережаем всех и уже вот вот сами себя опередим», — пишут также комментаторы Болотина.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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