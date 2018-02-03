Том Харди сделал татуировку в честь ДиКаприо

Известный британский актер Том Харди сделал татуировку с именем своего друга звезды Голливуда Леонардо ДиКаприо, после проигрыша в споре.

Отмечается, что два года тому Харди и ДиКаприо поспорили о том, получит ли американец Оскар за роль в «Легенде» Хью Гласса. Харди утверждал, что не получит. Согласно условиям пари, если он проиграет, то обязуется сделать на теле татуировку с надписью «Leo knows all (Лео знает все)».

В 2016 г Харди не сделал татуировку, поскольку, по его словам, ДиКаприо написал тогда фразу плохим почерком.

Фотографию с Харди, на правом бицепсе которого видна татуировка с надписью Leo knows all, опубликовал в своем Instagram бармен из Сакраменто.

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