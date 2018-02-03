Требования к участникам торгов на покупку ценностей из резерва ужесточены

С 3 февраля 2018 года в силу вступило постановление Правительство, которое ввело новое требование к участникам аукциона на ценные предметы, выпускаемые из материального резерва.

Дополнительным условием теперь является отсутствие факта уклонения от заключения договоров купли-продажи по результатам ранее проведенных торгов. Кроме того, постановлением устанавливается единый способ реализации материальных ценностей — торги в форме аукциона. Проведение конкурсов исключено.

Также определены сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, претендентам на участие в торгах, подавшим заявку по истечении установленного срока, отозвавшим ранее поданную заявку, не подавшим заявку к окончанию установленного срока.

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