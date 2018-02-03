Украина потеряла половину ВВП из-за санкций против России

Введённые западными странами торгово-экономические ограничения против России стоили Украине потери половины её ВВП, заявил украинским СМИ народный депутат страны Евгений Мураев.

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«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП», — отметил Мураев.

Украинский законодатель подчеркнул, что состояние длительной конфронтации из-за нерентабельности негативно сказывается на мировой экономической торговле, так как проводит к закрытию ряда важных предприятий, в том числе, на Украине.

Ранее Национальный банк республики оценил рост ВВП страны на уровне 2,1%.

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