В 2017 г. в Белоруссии словили 11 служащих иностранных спецслужб

В предыдущем году Комитет национальной безопасности выявил 11 агентов и кадровых служащих иностранных спецслужб, проинформировал в интервью репортерам председатель КГБ Валерий Вакульчик по результатам состоявшейся 1 февраля встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом в процессе конференции с Александром Лукашенко проинформировал руководитель КГБ Беларуссии Валерий Вакульчик.

Беларусь продолжает представлять повышенный интерес со стороны разведок иностранных держав.

Напомнив, что обстановка в мире сегодня сложная, Вакульчик вынужден был констатировать, что «без работы» его коллеги не остаются, «ее хватает».

За сотрудничество с зарубежными спецслужбами в предыдущем году осудили 3-х белорусов. В отношении четверых из них были возбуждены уголовные дела.

При всем этом Валерий Вакульчик подчеркнул, что самую большую угрозу несут предатели.

В прошлом году состоялись суды и над белорусскими гражданами за шпионаж. Не необходимо обольщаться, в том числе и коррупционерам, что никто ничего не видит и не знает. Все они приговорены к серьезным срокам — минимум на восемь лет. «Бывший высокопоставленный военнослужащий получил 14 лет, очередной фигурант — 11», — проинформировал Вакульчик.

Валерий Вакульчик уверил нарушителей закона в том, что «рано либо поздно необходимо отвечать за свои действия».