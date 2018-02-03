В Британии родятся дети от трех родителей

Власти Великобритании одобрили два эксперимента по зачатию детей от трех родителей по методике, разработанной казахстанско-американским биологом Шукратом Миталиповым.Как сообщает журнал New Scientist, первые дети от трех родителей могут появиться в Британии уже в этом году.Эта процедура, разработанная в 2009 году во время опытов на обезьянах, напоминает клонирование. Ученые извлекают ядро оплодотворенной яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, чье ядро предварительно удаляется, и затем имплантируют ее в утробу реальной или суррогатной матери.Подобный прием позволяет избавиться от дефектных митохондрий, клеточных энергостанций, и заменить их на аналогичную часть клетки второй «матери», защищая младенца от тяжелых генетических заболеваний.Однако, как показали новые опыты, небольшая часть поврежденных митохондрий все же попадает в новую клетку вместе с ядром, что делает эту процедуру не абсолютно безопасной.