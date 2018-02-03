В Донецке весь вечер отмечалось активное передвижение техники

В сторону временно оккупированного Донецка со стороны Шахтерска весь вечер шла военная техника боевиков. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Чо за активность во второй половине дня по трассе H21 в сторону Донецка», — написал пользователь.

Начиная с 16:00, техника и военные машины появились и в Донецке — она двигалась с разных направлений. «В 16:00(местное) грузовая борт.тент. с Ленинского (со стороны Южного) на И. Ткаченко, вроде пустая, тз «К в круге», — написал очевидец.

«В 16:02(местное) грузовая борт.тент. по Ленинскому (мимо цирка) в южном направлении, тз «35 в круге», — также говорится в сообщениях.

«В 18:00(местное) с Россини на Университетскую и на Тренева грузовая на базе Камаза, РЭБ?, КШМ? или?, без о/з, номер ДК 2908», — сообщают комментаторы.

При этом дончане отмечают, что количество военных машин в городе заметно увеличилось. «Что-то в Донецке стали часто попадаться Камазы зеленого цвета, не выгоревшего темнозеленого, а именно зеленого, без Т/З, высокий тент», — пишут пользователи.

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