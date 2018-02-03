«В качестве пугала пойдет»: В Москве на Лубянке продают куклы Путина

В соцсети высмеяли информацию о том, что на Лубянке продают куклу президента России Владимира Путина.

Соответствующий снимок разместил на своей странице в соцсети российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Та, он отметил: «Сегодня, в „Детском мире“ на Лубянке. Конечно, такую игрушку можно сломать. Заплатив сначала 32 тысячи рублей. А еще мне нравится словосочетание „в „Детском мире“ на Лубянке“. Отражает, как говорится…».

В комментариях к его посту люди пишут:

«Он в фуфайке? На лесоповале?»,

«В качестве пугала на огород нормально пойдет. Но не за 32 штукаря!»,

«Любимая игрушка Кабаевой?»,

«Вуду кукла? Нужно брать»,

«Кукла для пыток? А иглы в комплекте идут?».

Фото: