В МВД планируют создать собственную вертолетную службу

Министерство внутренних дел планирует создать вертолетную службу для спасателей ГСЧС, полиции и военных Нацгвардии.Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook."В этом году в планах МВД, в соответствии со Стратегией развития 2020, амбициозный проект: совместное с французами Airbus - Eurocopter создание собственной современной вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и военных Нацгвардии. Быстро спасать человеческие жизни, ловить преступников и воевать с врагом - все это с воздуха на современных французских машинах", - написал Шевченко.По его словам, это, безусловно, риск, однако вполне оправданный. "Вертолеты - это будущее, пилоты летают все больше и появление винтокрылых машин над городами - уже не такое чудо, как раньше. До войны за Независимость. Так что будем летать. Недаром же легендарный американский авиаконструктор Игорь Сикорский - украинец и родом из Киева", - подчеркнул пресс-секретарь МВД.