В Новой Зеландии кот приносит чужие нижнее белье в постель хозяев

В Новой Зеландии влюбленная пара чуть не рассталась из-за привычки их кота приносить в постель чужое нижнее белье.

Эд Уильямс и его девушка не сразу поняли, откуда в их постели появляется чужое нижнее белье. Вначале девушка Уильямса заподозрила его в изменах.

Уильямс отметил: «Только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с футболкой в зубах, поняли, что все дело — в нем». Сообщается, что из-за кота-клептомана влюбленным регулярно приходится извиняться перед соседями и возвращать им украденные вещи.

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