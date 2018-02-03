Украинская художница Ксения Симонова посвятила свою песочную работу погибшему три года назад в ДТП украинскому артисту Кузьме Скрябину.

Так, она нарисовала основные моменты его жизни. Музыкальным сопровождением к «песочному фильму» стала песня Кузьмы Скрябина «Добряк».

Симонова сообщила: «Два года назад не стало Андрея Кузьменко, которого мы знаем как Кузьма или просто Скрябин. Я не была лично с ним знакома, то есть мы не встречались лицом к лицу, но познакомились по электронной почте. Это было примерно за год до его гибели, в конце 2013 года. Тогда Андрей предложил мне снять песочный клип на его песню „Мам“, но мы не успевали, было очень много работы, накопившейся за год».

Также, она добавила, когда Скрябина не стало, у нее появилось чувство, что должна снять фильм о нем: «И вот удивительная встреча произошла в начале этого года в Евпатории, я встретилась с Ольгой Любченко, последним администратором Кузьмы. Ольгой, которая вместе с ним была в машине в ту страшную аварию, получила тяжелые травмы, но осталась жива. И мы решили, что в этом году снимем трибьют. Песню „Добряк“ предложила Оля, я ее всецело поддержала — мне она очень нравится. Именно Добряк. Все песни так или иначе автобиографичны — хочет этого автор или нет. Наверное, он действительно был таким — „цiле життя усмiхався широко для всiх навкруги“ и „позичав їм останнi грошi, а сам не просив узайми“… Царство Небесное тебе, Андрей, твои песни с нами…» .

Embedded video for В Украине создали «песочный фильм» о жизни Кузьмы Скрябина

Видео: