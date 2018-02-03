В Башкирии 4-ая ледовая переправа заработала

В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа.

В Республике Башкортостан введена в эксплуатацию 4-ая ледовая переправа на реке Кама в селе Николо-Березовка Краснокамского района.

Однополосная переправа способно выдержать до 5 тонн веса. Через каждые 25-30 метров установлены ограничительные маркировочные вехи, обозначающие границы переправы. Об этом передает pr-служба МЧС по РБ.

Для безопасности людей на переправе выставляется спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду.

В МЧС уточнили, что ежедневно работники ведомства будут замерять толщину льда.

На таких переправах запрещается пробивать лунки для рыбалки и прочего, переезжать в не огражденных и не охраняемых местах.