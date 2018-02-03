В парке «Дружба» состоится массовая гонка «Лыжня России-2018»

Состязания «Лыжня России» вот уже на протяжении не менее 10 лет соединяет воединыжды фанатов одного из популярнейших, зрелищных и быстрых видов спорта — лыжных гонок.

10 февраля в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоятся открытые местные состязания по лыжному спорту, забеги участников на разные дистанции.

Регистрация участников начнется 5 февраля.

Традиционно местом проведения всероссийской лыжни будет стадион «Локомотив».

Как докладывают организаторы, в этих соревнованиях примут участие 2 500 ивановских спортсменов-любителей.

С 13:10 — Церемония награждения победителей и призеров забегов на 5 и 10 км. Для каждой категории участников будут подобраны соответствующие дистанции.

Детали о будущем спортивном празднике можно узнать по телефону 54-32-96. Участники состязаний до 17 лет допускаются только при наличии справки от медперсонала.

Граждане Хабаровска принять участие в гонке традиционно смогут на лыжной базе ДВГАФК в селе Ильинка Хабаровского района.

Победителей «Лыжни России» ожидают медали, дипломы и памятные призы. Граждане областной столицы выйдут на старт дистанций в 5 и 10 км.