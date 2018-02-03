В парке «Дружба» состоится массовая гонка «Лыжня России-2018»

Состязания «Лыжня России» вот уже на протяжении не менее 10 лет соединяет воединыжды фанатов одного из популярнейших, зрелищных и быстрых видов спорта — лыжных гонок.
10 февраля в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоятся открытые местные состязания по лыжному спорту, забеги участников на разные дистанции.
Регистрация участников начнется 5 февраля.
Традиционно местом проведения всероссийской лыжни будет стадион «Локомотив».
Как докладывают организаторы, в этих соревнованиях примут участие 2 500 ивановских спортсменов-любителей.
С 13:10 — Церемония награждения победителей и призеров забегов на 5 и 10 км. Для каждой категории участников будут подобраны соответствующие дистанции.
Детали о будущем спортивном празднике можно узнать по телефону 54-32-96. Участники состязаний до 17 лет допускаются только при наличии справки от медперсонала.
Граждане Хабаровска принять участие в гонке традиционно смогут на лыжной базе ДВГАФК в селе Ильинка Хабаровского района.
Победителей «Лыжни России» ожидают медали, дипломы и памятные призы. Граждане областной столицы выйдут на старт дистанций в 5 и 10 км.