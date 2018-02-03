В Польше обсуждают закон о холокосте

После того, как документ был утвержден в Сенате, его должен подписать руководитель Польши. Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон об университете государственной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение иных фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными. Употребление схожих высказываний, наряду с заявлениями о том, что Польша тоже несет ответственность за правонарушения нацизма, сейчас предвидено наказание в виде штрафа и даже реального лишения свободы на срок до 3-х лет. До этого Сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые в 1939—1945 годах были совершены украинскими националистами на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Польской республики. В полную силу этот законодательный проект вступит сразу после подписания его Анджеем Дудой, президентом Польши.

В ответ на позицию Израиля польские националисты собирались устроить манифестацию около посольства страны в польской столице. В течение продолжительного времени считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, но в 1990-х годах было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки, передает ТАСС. За отрицание правонарушений бандеровцев полякам угрожает также до 3 лет тюрьмы. Польские власти запретили использование и распространение формулировок, которые сочли не соответствующими реальности. Он видит опасность антисемитских нападений со стороны польских радикалов на израильских школьников.

«Со стороны Нетаньяху реакция была совершенно чрезмерно нервная, неадекватная абсолютно», — отметил специалист.

Моравецкий подчеркнул, что в Польше всегда боролись с отрицанием Холокоста и впредь планируют пресекать ложь о Холокосте.

Отметим, содержание нового закона стало предпосылкой кризиса в отношениях между Польшей и Израилем. Азари, в свою очередь, заявила, что в Израиле поправки рассматривают как возможность наказания для уцелевших свидетелей Холокоста.