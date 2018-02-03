«Все звонят в Украину». Дончане массово выезжают на жд-вокзал ради сигнала Vodafone

В районе железнодорожного вокзала в Донецке наблюдается огромный наплыв местных жителей — все ловят сигнал мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

По их словам, люди идут за здание вокзала и ловят связь в направлении Октябрьского.

«Капец людей за жд вокзалом в сторону Октябрьского. Все звонят в Украину, такие радые все. На дк шахты октябрьской сигнал намного стабильней, но многие боятся туда ехать. Теперь многие знают, что за жд вокзалом жизнь не заканчивается)», — пишут дончане.

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

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