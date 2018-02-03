Ядерная доктрина позволяет США вольно интерпретировать события в мире – Бондарев

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что американская ядерная доктрина снимает с США ответственность за действия на мировой арене.

Бондарев убежден, что доктрина дает уж очень большую возможность для свободного объяснения событий на мировой арене. Это же касается и происходящего во внутренних делах суверенных стран. Документ снимает ответственность с американского руководства за любые действия, считает государственный деятель.

В доктрине говорится о чрезвычайных обстоятельствах и угрозах, но эти пункты никак не ограничены, не пояснены. Так, например, рассказывается об использовании ядерного оружия. Бондарев сказал, что при этом всем не считает американское руководство настолько неразумным, чтобы то от своих заявлений начало действовать.