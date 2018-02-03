Ядерная доктрина США направлена не только против РФ – эксперт

Американская ядерная доктрина направлена не только против России, убежден российский политолог Николай Пахомов.

Пахомов призывает отказаться от приписывания этому документу статуса антироссийского. Он считает, что доктрина направлена против еще нескольких государств: Китая, Северной Кореи и Ирана. Политолог думает, что Россия имеет место быть в документе, потому что не является союзником Соединенных Штатов, но обладает ядерным арсеналом – угрозой для них. Рост возможностей Китая, конфликт с ядерной программой Ирана – все это надо было отразить в доктрине, сказал Пахомов.

Руководство Соединенных Штатов упомянуло в ней условия использования ядерного оружия и это произойдет только при «чрезвычайной ситуации», в том числе и для защиты союзников. США гарантирует им защиту. Происходящее на Корейском полуострове свидетельствует о том, что гарантии действительно нужны, рассказал эксперт. Ядерное вооружение не решит конфликт, но может оказать влияние на решение КНДР.