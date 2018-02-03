Ядерная доктрина Трампа имеет более агрессивную позицию в отношении России

В администрации Дональда Трампа заявили, что продолжат политику в отношении ядерного оружия предшественника Барака Обамы, но займут более агрессивную позицию в отношении России.У Трампа согласились, что США должны продолжить выполнять план своего предшественника для модернизации ядерного арсенала, в том числе новых бомбардировщиков, подводных лодок и ракетных комплексов на суше.Как и Обама, Трамп считает, что ядерное оружие следует использовать только в "экстремальных условиях", однако не разъясняя, какими именно они должны быть.Издание отмечает, что несмотря на предвыборные заявления Трампа, доктрина не предусматривает увеличения стратегического ядерного оружия США.В документе отметили, что хотя контроль над вооружениями может способствовать интересам США, "дальнейший прогресс трудно предсказать" из-за российской агрессии в Украине и нарушений существующих соглашений об оружии.В частности, в администрации Трампа считают, что действия России угрожают потенциальным просчетом, который может привести к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе.В документе вспоминают российскую доктрину, согласно которой Москва может использовать или угрожать использованием ядерного оружия с меньшей мощностью в случае конфликта с Европой, считая, что такие действия заставят США и НАТО отступить."Последние российские заявления об этой доктрине ядерного оружия, очевидно, снижают предел для первого использования ядерного оружия в Москве", - отмечается в обзоре.В Вашингтоне хотят убедить Россию, что она может столкнуться с "неприемлемо опасными затратами", если Москва будет угрожать Европе даже ограниченной ядерной атакой.В ответ администрация Трампа предлагает двухэтапное решение.На первом этапе предлагается модифицировать "небольшое количество" существующих дальних баллистических ракет, которые перевозятся стратегическими подводными лодками Trident. К ракетам хотят добавить ядерные боеголовки с меньшей мощностью.На втором этапе, "в долгосрочной перспективе" США будут развивать ядерное оружие на крылатых ракетах, которые запускают на море. Таким образом, у Трампа хотят восстановить оружие, существовавшее во время "холодной войны", но от которого отказались в 2011 году во времена Обамы.В Пентагоне ожидают, что Кремль может раскритиковать соответствующие намерения США.