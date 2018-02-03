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» » "Зенит" арендовал у "Крыльев Советов" своего бывшего футболиста Зинкова

"Зенит" арендовал у "Крыльев Советов" своего бывшего футболиста Зинкова


Добавлено: 03 фев 2018 в 00:06, Категория: Спорт
"Зенит" арендовал у "Крыльев Советов" своего бывшего футболиста Зинкова

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Санкт-петербургский "Зенит" на своем официальном сайте объявил об аренде у самарских "Крыльев Советов" футболиста Вячеслава Зинкова, который является воспитанником "сине-бело-голубых".

Как сообщается, 24-летний полузащитник будет выступать за "Зенит" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Зинков начал в "Зените" взрослую карьеру и с 2013 по 2016 год выступал за вторую команду петербургского клуба, отыграв 87 матчей и забив 9 мячей. За основную команду "Зенита" хавбек сыграл два матча.



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Добавлено: 03 фев 2018 в 00:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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