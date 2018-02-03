Зенитчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение условного воздушного противника

Подразделения зенитного ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии отразили удары условного воздушного противника в рамках проверки боевой готовности.

В течение недели зенитчики отработали задачи по разведке, сопровождению и условному поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.

Основной упор расчетов радиолокационных станций делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. Расчеты зенитных ракетных комплексов отработали задачи по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы условного противника.

Среди основных целей мероприятия — совершенствование методов работы командиров и штабов по руководству подчиненными подразделениями в различных условиях обстановки, а также проверка готовности органов управления к решению поставленных задач и ведения боевых действий с применением штатных средств поражения.