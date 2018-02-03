Жан Паскаль назвал фаворита боя Гассиев - Дортикос

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости, Николай Рязанцев. Россиянин Мурат Гассиев будет иметь небольшое преимущество в бою с кубинцем Юниером Дортикосом за счет того, что выступает на родине, заявил РИА Новости экс-чемпион WBC Жан Паскаль.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Гассиев в субботу в Сочи проведет полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с обладателем пояса WBA Дортикосом.

"Я приехал в Сочи ради этого боя. Это будет отличный поединок: дерутся два больших парня, у которых очень сильный удар, так что будет любопытно понаблюдать за ходом поединка. Думаю, что шансы практически равны, но небольшое преимущество все же отдал бы Гассиеву, так как он дерется в родных стенах, и болельщики ему помогут", - сказал Паскаль.