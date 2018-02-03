Жители ЕС не смогут сохранить все права после Brexit

Газета Financial Times объясняет это желанием премьера показать членам собственной Консервативной партии, что она не хочет прогибаться под требования Брюсселя.

В то же время, в ЕС сообщили, что Брпитания должна обеспечить гражданам стран ЕС полный статус проживания в государстве на протяжении переходного периода после Brexit.

Тереза Мэй готовится к столкновению с переговорщиками Европейского союза, после того, как в процессе своего визита в КНР, она сообщила репортерам: «Существует разница, между теми, кто пришел до нас, и теми, кто придет, когда узнают что Англия выходит из ЕС».

«Любой, кто приедет в Англию до начала весны следующего 2019 г, будет владеть теми правами, которые приписаны в нашем соглашении от декабря 2014-го».

В частности, европейцы могут лишиться права бессрочного пребывания на территории Великобритании, отмечает Reuters. «Любой, кто приедет по завершении имплементационного периода, будет иметь те же права, что и те, кто приехал в тот момент, пока он длится», — говорится в заявлении.

В переговорах с Брюсселем Тереза Мэй дала отчетливо понять, что хочет разграничить в правах тех жителей ЕС, которые прибыли до Brexit и после него. «Теперь к тем, кто приедет после марта 2019, будет другой подход, так как они будут приезжать уже в страну, которая будет вне ЕС», — приводит Financial Times объявление Мэй, сделанное ею во время проходящего на текущий момент визита в КНР.