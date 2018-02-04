Американцы потратят более 14 миллиардов долларов на главное спортивное шоу 2018 года

В ночь на пятое февраля в Миннеаполисе состоится грандиозное спортивное шоу - финал чемпионата по американскому футболу (НФЛ) под названием Супер Боул.По данным Федерации розничной торговли под руководством Prosper Insights & Analytics, в этом году жители США потратят в среднем 75 долларов на человека, что в сумме составит $14,1 миллиарда. Ожидается, что только в Штатах битву "Филадельфии Иглс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс" в прямом эфире посмотрят более 188 миллионов (!) человек, тогда как мировая аудитория перевалит за миллиард зрителей."Праздники позади, и потребители с нетерпением ждут возможности провести время с друзьями и семьей за любимым развлечением, отметив большую игру", - отмечают в Федерации розничной торговли.Добавим, что матч начнется в 01:30 ночи по киевскому времени. Также следует отметить, что во время большого перерыва публику на стадионе и у экранов телевизоров/мониторов будет развлекать Джастин Тимберлейк.