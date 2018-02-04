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» » Американцы потратят более 14 миллиардов долларов на главное спортивное шоу 2018 года

Американцы потратят более 14 миллиардов долларов на главное спортивное шоу 2018 года


Добавлено: 04 фев 2018 в 11:47, Категория: Спорт
Американцы потратят более 14 миллиардов долларов на главное спортивное шоу 2018 года
В ночь на пятое февраля в Миннеаполисе состоится грандиозное спортивное шоу - финал чемпионата по американскому футболу (НФЛ) под названием Супер Боул.

По данным Федерации розничной торговли под руководством Prosper Insights & Analytics, в этом году жители США потратят в среднем 75 долларов на человека, что в сумме составит $14,1 миллиарда. Ожидается, что только в Штатах битву "Филадельфии Иглс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс" в прямом эфире посмотрят более 188 миллионов (!) человек, тогда как мировая аудитория перевалит за миллиард зрителей.

"Праздники позади, и потребители с нетерпением ждут возможности провести время с друзьями и семьей за любимым развлечением, отметив большую игру", - отмечают в Федерации розничной торговли.
Добавим, что матч начнется в 01:30 ночи по киевскому времени. Также следует отметить, что во время большого перерыва публику на стадионе и у экранов телевизоров/мониторов будет развлекать Джастин Тимберлейк.


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Добавлено: 04 фев 2018 в 11:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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