Анкара предупредила США об опасности для американских военных в Сирии

Американские военные в форме курдских Отрядов народной самообороны (YPG) могут стать целью операции ВС Турции в Сирии.

Вице-премьер турецкого руководства Бекир Боздаг объявил, что Анкара может нанести удар по североамериканским военным, которые переодеваются в форму курдских группировок, передаёт Daily Sabah. Политик подчеркнул, что Анкара требует от курдских отрядов покинуть город Манбидж на севере Сирийской Арабской Республики (САР).

Еще в середине января Боздаг называл штатовскую деятельность на севере Сирии «игрой с огнём», заявлял, что терпение Турции по вопросу тесного сотрудничества США и YPG на исходе, и Турция готова к решительным шагам. В связи с этим он не гарантирует безопасности североамериканским военным, которые будут носить форму террористов и выступать против Анкары.

Напомним, что в средине прошедшего месяца турецкая армия начала военную операцию в сирийском регионе Африн.

Турция начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против сирийских курдов 20 января.