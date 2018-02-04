Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ, ранены военные: карта АТО

За прошедшие сутки зафиксировано 5 вражеских обстрелов по позициям сил АТО, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Так, на Луганском направлении боевики совершили 3 прицельных обстрела оборонительных позиций военнослужащих ВСУ. Вражеская активность наблюдалась с 16:00, почти одновременно в течение двух часов в районе Лозового, Луганского, Зайцево. Там оккупанты применяли по нашим позициям гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также, вблизи Луганского зафиксированы вражеские обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, из которых противник выпустил 23 снарядов. Кроме того, оккупанты вели огонь из вооружения БМП и спаренной зенитной установки ЗУ-23–2.

На Донецком направлении за прошедшие сутки произошло 2 прицельных вражеских обстрела позиций украинских военнослужащих вблизи Авдеевки и Новотроицкого.

После 11:00, в течение часа, боевики российско-оккупационных войск выпустили в сторону защитников Авдеевки 25 снарядов из минометов калибра 82 мм. Ночью, после 23:00 зафиксированы вражеские обстрелы из минометов калибра 82 мм, по защитникам Новотроицкого, где противник выпустил 10 снарядов этого калибра.

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