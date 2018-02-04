Боевики продолжают нарушать перемирие: у сил АТО есть потери

Сегодня в зоне АТО в Донбассе по состоянию на 18:00 зафиксированы три обстрела позиций ВСУ, в результате которых пострадали двое украинских военных.

Пресс-центр штаба АТО сообщается группировки продолжают осуществлять огневые провокации против украинских защитников, применяя оружие, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

В штабе АТО отметили: «На Донецком направлении враг грубо нарушил Минские договоренности неподалеку Каменки: противник вел огонь из 120-мм минометов, выпустив около 10 мин. В Приазовье боевики применили гранатометы по нашим опорным пунктам у Водяного».

В свою очередь на Луганском направлении оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево. Отмечается, что последний на это время обстрел закончился около 10:00, и с тех пор вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня. Всего с начала суток зафиксированы 3 обстрела наших позиций со стороны незаконных вооруженных формирований.