«Бьют тяжелым, давно такого не было»: дончане в шоке от громких залпов

Сегодня с наступлением вечера жители оккупированных Донецка и Макеевки активно сообщают в соцсети об активизации боевых действий на окраинах города.

В комментариях люди пишут, что звуки боя слышны даже в самом центре города, так как боевики используют тяжелое вооружение:

«19:20 Донецк Полиграфическая, ох, Господи… Серия номер два очень тяжелым… Жутковато… Смолянка слушает с закрытыми окнами. Временами стекла дрожат капец какой-то Вишневского, хорошо слышно Макеевка Гвардейка, Григорьевка, слушаем не слабо»

«17:40 к Донецк Путиловка, загремели Гладковка, хорошо слышна война на северном направлении. Не интенсивное, но с применением тяжелого Полиграфическая, очень тяжелое. Или не очень далеко. Посуда подрагивает… Изумруд, слушаем север Магистральный, слушаем»

«18:30 к Донецк 1-я площадка, дом вздрагивает, в стороне ЯБП не слабо громыхает Ветка, очень сильно слышит. Мирный, слышна с закрытыми окнами северная сторона Политбойцов, давненько такого не было, очень громко. Центр слышит»

«Минуса чего-то тяжелого, направление: граница Октябрьского-Песок?»

«19:00 Донецк Путиловка, давненько не слышали такое. Ветка, бьют тяжелым Смолянка, очень слышно Лидиевка, слушаем громко Маяк слышит громковато Мирный слышит»

«Шо бля весеннее обострение? Херячили в АП с РПК и автоматов, минут 15 назад подключились минометы, теперь уже воротными дверями громыхают, шо аж окна содрагаются.».

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