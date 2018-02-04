«Бьют тяжелым, давно такого не было»: дончане в шоке от громких залпов

Показать меню
Актуально
Антонов: Россия выполняет обязательства в области разоружения - 06:25 Антонов: Россия выполняет обязательства в области разоружения Масштабная атака с трех направлений в Донбассе; ВСУ в огне – ДНР и ЛНР, хроника - 06:35 Масштабная атака с трех направлений в Донбассе; ВСУ в огне – ДНР и ЛНР, хроника событий NASA установило контакт со спутником, потерянным 13 лет назад (ФОТО) - 06:40 NASA установило контакт со спутником, потерянным 13 лет назад (ФОТО) США нашли «страшилку» в лице РФ – Антонов - 06:46 США нашли «страшилку» в лице РФ – Антонов США назвали условия использования ядерного оружия - 06:52 США назвали условия использования ядерного оружия Избит сторонник Навального, обвинённый в мошенничестве людьми Ходорковского - 06:52 Избит сторонник Навального, обвинённый в мошенничестве людьми Ходорковского (ФОТО) Владивосток получил сигнал SOS от северокорейского судна - 06:59 Владивосток получил сигнал SOS от северокорейского судна В Ставрополе спасатели помогли коту выбраться из западни - 07:01 В Ставрополе спасатели помогли коту выбраться из западни Родители Голема: Что чувствуют те, кто сделал из Украины националистического - 07:11 Родители Голема: Что чувствуют те, кто сделал из Украины националистического монстра Пробки на минувшей рабочей недели в Иркутске достигали 8-ми баллов - 07:19 Пробки на минувшей рабочей недели в Иркутске достигали 8-ми баллов Белый дом опроверг предложение ударить по КНДР для победы на выборах - 07:22 Белый дом опроверг предложение ударить по КНДР для победы на выборах Мемория. Вера Брежнева - 07:25 Мемория. Вера Брежнева Неожиданное предсказание о новом президенте России ясновидящей Марии Дюваль: - 07:35 Неожиданное предсказание о новом президенте России ясновидящей Марии Дюваль: «Последует небывалый прорыв» Apple AirPods вызывают головные боли у владельцев - 07:42 Apple AirPods вызывают головные боли у владельцев Министр обороны США благодарит Украину за смелость перед лицом «российской - 07:45 Министр обороны США благодарит Украину за смелость перед лицом «российской агрессии» Публичная палата проведет акцию для единства РФ - 07:51 Публичная палата проведет акцию для единства РФ Боевики США «подбили» штурмовик Су-25 ВКС России в Сирии — подробности (ВИДЕО) - 07:53 Боевики США «подбили» штурмовик Су-25 ВКС России в Сирии — подробности (ВИДЕО)
» » «Бьют тяжелым, давно такого не было»: дончане в шоке от громких залпов

«Бьют тяжелым, давно такого не было»: дончане в шоке от громких залпов


Добавлено: 04 фев 2018 в 20:06, Категория: Украина

Сегодня с наступлением вечера жители оккупированных Донецка и Макеевки активно сообщают в соцсети об активизации боевых действий на окраинах города.

В комментариях люди пишут, что звуки боя слышны даже в самом центре города, так как боевики используют тяжелое вооружение:

«19:20 Донецк Полиграфическая, ох, Господи… Серия номер два очень тяжелым… Жутковато… Смолянка слушает с закрытыми окнами. Временами стекла дрожат капец какой-то Вишневского, хорошо слышно Макеевка Гвардейка, Григорьевка, слушаем не слабо»

«17:40 к Донецк Путиловка, загремели Гладковка, хорошо слышна война на северном направлении. Не интенсивное, но с применением тяжелого Полиграфическая, очень тяжелое. Или не очень далеко. Посуда подрагивает… Изумруд, слушаем север Магистральный, слушаем»

«18:30 к Донецк 1-я площадка, дом вздрагивает, в стороне ЯБП не слабо громыхает Ветка, очень сильно слышит. Мирный, слышна с закрытыми окнами северная сторона Политбойцов, давненько такого не было, очень громко. Центр слышит»

«Минуса чего-то тяжелого, направление: граница Октябрьского-Песок?»

«19:00 Донецк Путиловка, давненько не слышали такое. Ветка, бьют тяжелым Смолянка, очень слышно Лидиевка, слушаем громко Маяк слышит громковато Мирный слышит»

«Шо бля весеннее обострение? Херячили в АП с РПК и автоматов, минут 15 назад подключились минометы, теперь уже воротными дверями громыхают, шо аж окна содрагаются.».


Фото:
«Бьют тяжелым, давно такого не было»: дончане в шоке от громких залпов


Материалы по теме:

«Ну очень громко, окна дрожат»: Донецк с утра вздрагивает от обстрелов
«Русня воюет»: Оккупированный Донецк и Макеевка вздрагивают от залпов
Лупят тяжелым: Оккупированные Донецк и Макеевка вздрагивают от обстрелов
Под Донецком бои: дончане слушают тяжелое с закрытыми окнами
Добавлено: 04 фев 2018 в 20:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с супругом

Мелания Трамп отказалась фотографироваться с супругом

Полиция Великобритании расследует обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна

Полиция Великобритании расследует обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна

Джейми Дорнан рассказал про отношения с Дакотой Джонсон

Джейми Дорнан рассказал про отношения с Дакотой Джонсон

Испытание на прочность: Донбасс — форпост России, устремлённый в будущее

Испытание на прочность: Донбасс — форпост России, устремлённый в будущее

Загрузка...



Лента новостей
В Симферополе может появиться улица либо площадь имени погибшего в Сирии летчика - 04:46 В Симферополе может появиться улица либо площадь имени погибшего в Сирии летчикаЭто политика и очковтирательство: Олимпийцы Германии неожиданно высказались об отстранении сборной - 04:45 Это политика и очковтирательство: Олимпийцы Германии неожиданно высказались об отстранении сборной РоссииРоссия ждет, что США и Южная Корея не возобновят учения после ОИ - 04:45 Россия ждет, что США и Южная Корея не возобновят учения после ОИНападение леопарда в зоопарке Приморья было не первым - 04:34 Нападение леопарда в зоопарке Приморья было не первымФормальный глава КНДР посетит ОИ-2018 - 04:23 Формальный глава КНДР посетит ОИ-2018Германия впервые забрала к себе в ребенка боевиков ИГИЛ - 04:17 Германия впервые забрала к себе в ребенка боевиков ИГИЛУкраина и США обсудили перспективы сотрудничества разведок - 04:13 Украина и США обсудили перспективы сотрудничества разведокВ память о погибшем пилоте Су-25 в Сети запустили хэштег #этовамзапацанов - 04:06 В память о погибшем пилоте Су-25 в Сети запустили хэштег #этовамзапацанов«Рецепт Путина»: Президент России серьезно взялся за промышленность - 04:00 «Рецепт Путина»: Президент России серьезно взялся за промышленностьВ США не работали сигнальные указатели, где столкнулись поезда - 03:54 В США не работали сигнальные указатели, где столкнулись поезда70 человек пострадали при столкновении поездов в США - 03:49 70 человек пострадали при столкновении поездов в СШАКиев углядел «руку Кремля» в поджоге здания союза венгров в Ужгороде - 03:48 Киев углядел «руку Кремля» в поджоге здания союза венгров в УжгородеСобчак сообщила о планах участвовать в выборах в Государственную думу в 2021-ом году - 03:48 Собчак сообщила о планах участвовать в выборах в Государственную думу в 2021-ом годуМинистра обороны ДНР попытались устранить по примеру Гиви - 03:48 Министра обороны ДНР попытались устранить по примеру Гиви
Последние новости
Украинский генерал объявил, что находящиеся в Польше украинцы могут «схватиться за колы» - 06:18 Украинский генерал объявил, что находящиеся в Польше украинцы могут «схватиться за колы» Вице-премьер Украины объявил о вине РФ в нападении на венгерский центр - 06:17 Вице-премьер Украины объявил о вине РФ в нападении на венгерский центр В Кабинете Министров Украины работают над изменением тарифов на газ - 06:11 В Кабинете Министров Украины работают над изменением тарифов на газ Ролевые игры американского ковбоя: пора менять сценарий - 06:10 Ролевые игры американского ковбоя: пора менять сценарий Британия не примет формы членства в Таможенном союзе ЕС - 05:56 Британия не примет формы членства в Таможенном союзе ЕС В джунглях Гватемалы найдены неизвестные города, которые переворачивают представления о цивилизации - 05:52 В джунглях Гватемалы найдены неизвестные города, которые переворачивают представления о цивилизации майя «Катюша» и «Полюшко поле»: Сирийские красавицы и дети встретили российских военных песнями (ФОТО) - 05:40 «Катюша» и «Полюшко поле»: Сирийские красавицы и дети встретили российских военных песнями (ФОТО) Премьер-министр Польши назвал цель «антибандеровского» закона - 05:35 Премьер-министр Польши назвал цель «антибандеровского» закона Внеземное происхождение Иисуса Христа подтверждают древние фрески - 05:25 Внеземное происхождение Иисуса Христа подтверждают древние фрески В американском штате Флорида выставили на продажу знаменитый украинский автомобиль (ФОТО) - 05:14 В американском штате Флорида выставили на продажу знаменитый украинский автомобиль (ФОТО) ВМФ России получит корвет «Гремящий» в этом году - 05:05 ВМФ России получит корвет «Гремящий» в этом году Астрономы поставили под сомнение модель устройства Вселенной - 04:53 Астрономы поставили под сомнение модель устройства Вселенной Беларусь обошла Российскую Федерацию и Украинское государство в рейтинге верховенства права - 04:46 Беларусь обошла Российскую Федерацию и Украинское государство в рейтинге верховенства права
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"