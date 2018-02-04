Челябинский филиал Военно-воздушной академии помог восьмилетнему мальчику осуществить мечту

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра Военно-Воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» осуществили мечту восьмилетнего Дениса Российского.

Денис с родителями живет в городе Сатка Челябинской области. По словам его мамы Юлии, мальчик с самого раннего возраста увлекся военными игрушечными машинками. А когда Денис подрос, у него появилась мечта побывать на Параде Победы и Музее военной техники. Об этом мальчик написал в письме Министру обороны Российской Федерации. После чего вместе с родителями был приглашен в музей Челябинского училища штурманов.

Для гостей в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» подготовили большую экскурсию по всему высшему военному учебному заведению. Она началась с посещения музея Челябинского училища штурманов, где Денис узнал о создании и развитии отечественной авиации. Увидел различные типы авиационного вооружения и посидел в кабине фронтового бомбардировщика Су-24М.

Чуть позже на аэродроме Шагол Денис держал в руках штурвал уже настоящего самолета, учебного Ту-134Ш. Инструкторы Учебной авиационной базы рассказали, как проходит обучение курсантов во время полета и с безопасного расстояния помогли посмотреть, как взлетают и садятся самолеты.

«Мы даже представить не могли, что нас так встретят. Все покажут и расскажут. И все очень интересно. Мы очень благодарны за такую уникальную возможность. Не удивлюсь, если теперь у Дениса появится новая мечта – стать штурманом», - поделилась своими впечатлениями мама Дениса, Юлия Российская.

Закончилась экскурсия посещением новой казармы. Денис с родителями увидели, как живут курсанты филиала, узнали их распорядок дня. И познакомились с оружием, на котором курсанты оттачивают свои навыки и умения. «Мы очень рады помочь Денису. Думаю, у него останутся самые теплые воспоминания о нашем училище на всю жизнь. Как и у тысяч других детей со всей Челябинской области. Еженедельно в музее филиала проходит около десятка экскурсий для школьников. Наши двери всегда открыты для них и всех, кто неравнодушен к авиации и военному делу», - рассказал начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» полковник Игорь Шведов.

На память о встрече Игорь Шведов подарил Денису маленький самолетик и берет юнармейца Воздушно-космических сил России.