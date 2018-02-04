Чешская теннисистка Квитова стала победительницей турнира WTA в Петербурге

Я показала сама себе, что могу играть превосходно и побеждать топ-игроков.

— Что вы будете делать после победы в Петербурге? Матч против Кристины Младенович проходил в воскресенье в Петербурге. Я люблю финалы. Когда я их играю, я всегда оставляю всё на корте. Для меня сегодняшний матч был вызовом. Согласитесь, что ваш теннис в настоящее время такой же, как был тогда, когда вы побеждали на Уимблдоне, либо вам всё еще не хватает чего-то для удовлетворения? Даже когда я провела хороший матч, хочется отыскать какие-то маленькие детальки, которые можно улучшить.

— Каждый человек по-своему отмечает, я отличаюсь от Возняцки в этом смысле.

— На церемонии закрытия вы сообщили, что хотите приехать через год.

— Я ни с кем не помолвлена, не вовлечена ни в какие переговоры, не заглядываю вперёд. Он был эталонным. Петербург — очень красивый город, я наконец-то поглядела на крейсер «Аврора», — сообщила Квитова.