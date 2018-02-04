Депутат Саблин: ПЗРК, сбивший Су-25, завезли в Сирию из соседней страны

Русский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, однако умер при ведении боя с террористами, докладывало до этого Минобороны, отмечая, что, по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Об этом проинформировал координатор группы дружбы парламента Сирии и Государственной думы, 1-ый зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин, информирует Интерфакс. По утверждению Саблина, эти данные у него от собственных источников.

«Страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против русских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным», — подчеркнул парламентарий. «С учетом живучести Су-25 едва верится, что это ПЗРК либо зенитные установки», -отметил он.

Напомним, в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит русский самолет Су-25.