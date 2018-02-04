Две женщины жгли 5-летнюю девочку в церемонии вуду

Полиция штата Массачусетс арестовала двух женщин из Ист Бриджуотер по обвинению в ритуальном убийстве – они жгли 5-летнюю девочку в церемонии вуду. У ребенка останутся глубокие шрамы от ожогов на лице до конца жизни.Сообщается, что две подруги афроамериканской семьи лили воду с химикатами на лицо ребенка, потому что считали, что она одержима дьяволом. Рейчел Хилейр (Rachel Hilaire) и Пегги Лабоссьер (Peggy Labossiere) с помощью пыток и магии вуду пытались «исцелить» девочку, а ее 8-летнему брату грозили, что отрежут голову мачете.«Два подруги сделали процедуру вуду, как они это назвали, - сказал заместитель начальника полиции Пол О`Брайен. – Это были маленькие дети, и они уверяли, что эти дети – злые духи».Инцидент произошел, когда двое детей и их мать остались на квартире в Уэст-Юнион-стрит. Мать сказала своим подругам, что ее дети одержимы дьяволом, и им «нужно молиться». Какие именно химикаты использовались в ритуале, неизвестно, но он их смешали с водой и маслом. Они также душили детей палкой у горла. Обе женщины находятся в тюрьме под залог в размере 50 тысяч долларов.Мать находится в психиатрическом учреждении для освидетельствования.