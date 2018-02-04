Эксперт назвал возможные причины нахождения ПЗРК в Идлибе

Военный эксперт из России Игорь Коротченко сказал, что необходимо найти откуда и каким образом террористам достался переносной зенитно-ракетный комплекс.

3 февраля для того, чтобы сбить российский реактивный самолет Су-25, террористы использовали ПЗРК. Кроме принятия военных мер, необходимо выяснить главное о том ПЗРК: тип, страну. Исходя из этого нужно принимать решения о дальнейших действиях, считает военный эксперт.

Коротченко рассказал о нескольких возможных путях попадания туда этого комплекса.Ранее сообщалось, что якобы Соединенные Штаты поставляют какое-то вооружение курдам. Эксперт считает, что стоит потребовать от них весь список поставляемого оружия. Конечно, главное установить поставляли ли ПЗРК. Есть еще варианты попадания комплекса через украинский канал или через Болгарию.

Военный эксперт считает, что необходимо оповестить все страны о том, что поставки любого вооружения туда – неприемлемое действие.