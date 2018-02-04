Эксперты рассказали о влиянии роста на отношения

Учёные доказали, что рост способствует влиянию на отношения между мужчиной и женщиной. Участниками эксперимента стали восемь тысяч человек с разным статусом отношений в семье.По результатам исследований оказалось, что рост мужчины является одним из главных параметров хороших отношений.Чем выше мужчина по отношению к женщине, тем прочнее их брак.Эксперты поясняют данное явление посредством законов биологии, которые говорят о том, что рост мужчины заявляет о его статусе успеха репродуктивности.Женщины подсознательно чувствуют, что высокий партнёр способен её защитить и быть надёжным.