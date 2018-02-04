Эрдоган обсудил с Макроном операцию «Оливковая ветвь»

Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в городе Битлис. Об этом проинформировал канал NTV.

Делясь информацией о ходе операции Президент Турции подчеркнул, что террористы PYD/YPG подвергают ракетному обстрелу турецкие провинции Хатай и Килис.

Лидеры обсудили турецкую операцию «Оливковая ветвь» против курдов из отрядов «Сил народной самообороны», а еще партии «Демократический союз» в сирийском Африне.

Лидеры 2-х стран, кроме того, обсудили результаты состоявшегося 29 и 30 января в Сочи Конгресса государственного разговора Сирии.

Организация запрещена на территории Российской Федерации.