Кирсан Илюмжинов, возглавляющий интернациональную шахматную федерацию (FIDE), принял решение отказаться от участия в выборах президента русской шахматной федерации (РФ) и снял свою кандидатуру, информирует ТАСС. На голосовании делегатов XIII съезда шахматистов Российской Федерации он набрал не менее 2-х третей голосов — 56, другой кандидат Иван Стариков — 14 голосов, Заурбек Мальсагов — один голос.

В первый раз Филатов был избран президентом РФ в 2014. В выборах также примут участие действующий президент организации Андрей Филатов, чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член набсовета РФ Заурбек Мальсагов, работник института экономики РАН Иван Стариков, президент ростовской и московской шахматных федераций Сергей Нестеров и вице-президент РФ Андрей Селиванов.

Почетным президентом России шахмат избран старейший гроссмейстер страны Борис Васильевич Спасский.

Попечительский совет РФ поддержит кандидатуру Андрея Филатова, проинформировал ТАСС его председатель, секретарь руководителя государства Дмитрий Песков. То, что большинство делегатов съезда отдали голоса Филатову, — превосходный, позитивный знак.

При всем этом делегаты съезда на протяжении не менее чем часа, обсуждали право Илюмжинова выдвинуться на пост президента ФИДЕ. Почему Илюмжинов снял свою кандидатуру, лучше спросить у него.