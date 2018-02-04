ФРГ обвинила КНДР в приобретении товаров для ядерной программы через дипломатов

Германские спецслужбы считают, что Северная Корея использует свое посольство в Берлине для закупки товаров, необходимых для создания ракет и ядерного оружия.

Как докладывают СМИ, Маасен сказал, что из посольства осуществляется деятельность по закупкам товаров, необходимых для развития ракетной и даже ядерной программы. Масен уверил телезрителей, что за ситуацией тщательно смотрят и пробуют нейтрализовать все случаи купли-продажи, однако гарантии, что предотвращены все встречи продавцов с покупателями и передача товаров, контрразведка не может. Об этом поведал руководитель Федерального ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Маасен. «Однако мы не можем гарантировать, что все такие случаи могут быть найдены и предотвращены», — добавил он. По его словам, контрразведка ФРГ исходит из того, что сотрудники КНДР могут получать товары двойного назначения и «через остальные рынки либо прибегая к помощи теневых дельцов, в том числе в Германии».

Сейчас ведомство исходит из того, что сотрудники КНДр получают товары двойного назначения «через иные рынки либо прибегая к помощи теневых дельцов, в том числе в Германии».

По располагаемой информации канала, контрразведка получала идентичные сведения по крайней мере в 2016 и 2017 годах.