ГФС: В Украине около 250 тысяч незаконных «евроблях»

На территорию Украины незаконно завезли более 246,4 тысяч авто с иностранной регистрацией.

В Государственной фискальной службе отметили, что в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тысяч из них ввезены в режиме «транзита», почти 748,9 тысяч — в режиме «временного ввоза».

Так, по состоянию на 31 января 2018 на территории Украины всего находится почти 425,4 тысячи авто с иностранной регистрацией.

В ГФС добавили: «Из них с нарушением срока — более 246,4 тысяч автомобилей. Из ввезенных в режиме „транзита“ 100,9 тысяч авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока — более 82,2 тысяч. Из 324,5 тысяч. машин, ввезенных в режиме „временного ввоза“, с нарушением срока — более 164,2 тысяч».

Кроме того, в ведомстве назвали страны-члены ЕС, из которых было завезено больше всего транспортных средств: Польша — 110,7 тыс. авто, Литва — 51,7 тыс., Германия — 19,8 тыс., Болгария — 14,1 тыс. и Чехия -13,1 тыс.

«На протяжении 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины „нарушение сроков транзита“ составлено 18 394 протокола, по которым выписано 109,3 млн. грн. штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса „нарушение сроков временного ввоза“ — 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн. грн», — заявили в ведомстве.