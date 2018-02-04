Гибель Су-25: Пентагон отрицает поставки ПЗРК сирийским боевикам

США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа «земля-воздух», Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 в был сбит из ПЗРК, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре*», откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

Представитель Пентагона сообщил, что США «сосредоточены на борьбе с ИГИЛ* вместе с партнерами в Сирии.

«США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГИЛ в восточной Сирии.

«Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасности наших партнеров по коалиции», — сказал он, комментируя инцидент с российским самолетом.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.