ГПСУ озвучили условия для въезда украинцев в аннексированный Крым

Гражданам Украины для въезда в аннексированный Крым необходимо предъявить украинский паспорт.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян, комментируя процедуру идентификации граждан Украины на админгранице между Крымом и материковой частью Украины, уточнил, что правило обязательного предоставления украинского паспорта не касается выезда из оккупированного Крыма на материковую Украину.

Слободян подчеркнул: «Если приезжает из Крыма на украинский КПВВ гражданин Украины и говорит: „Паспорта нет, но у меня есть водительское удостоверение, я гражданин Украины“, то мы проверяем его. Мы устанавливаем, что это этот человек и если у него нет проблем с законодательством, то, конечно, мы его пропускаем на материковую Украину».

Также, он сообщил, что для того чтобы гражданину Украины вернуться на временно оккупированную территорию, так как ему обязательно надо будет предоставить пограничникам паспорт гражданина Украины.