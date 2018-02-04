Группа немецких депутатов попала в «Чистилище» из-за Крыма

Немецкие депутаты, находящиеся сейчас с визитом в оккупированном Крыму, попали в базу «Чистилище» сайта «Миротворец», где фиксируются личности, совершившие нарушения по пересечению государственной границы Украины.

На сайте «Миротворца» указано, что в список лиц, которые угодили в «Чистилище», вошли: Евгений Шмидт, Райнер Бальзер, Гюнар Линдеман, Гарольд Латч, Ник Вогель, Гельмут Сейфен, Блейкс Кристиан.

Данная делегация пробудет в Крыму до 9 февраля. В ее составе депутаты из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Они все являются представителями ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

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