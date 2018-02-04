Илон Маск пообещал населить Марс людьми

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что снарядит экспедицию на Марс уже в ближайшие семь-восемь лет.

При этом он отметил, что для жизни на Красной планете современные люди не годятся. По его мнению Марса смогут колонизировать только генномодифицированные homo sapiens.

С детства Маск увлекался фантастикой и зачитывался романами Айзека Азимова. Поэтому, теперь Маск уверен, что человечество обречено на гибель, так как Голубая планета находится в большой опасности. В связи с этим людям уже сейчас нужно активно осваивать Вселенную и начать можно с Марса. Первый полет экс-советник президента Трампа наметил на 2024–2025 годы.

В перспективе он хочет основать на Красной планете город-миллионник. Он добавил, стать марсианами смогут только люди, способные выдерживать низкие температуры и радиационные облучения. Компании миллиардера уже приступили к исследованиям в этой области.