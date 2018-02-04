Израиль депортирует тысячи африканских мигрантов

Израильское руководство депортирует тысячи африканских мигрантов, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Добровольный выезд израильское правительство поощряет выплатой в размере 3,5 тысячи долларов. МВД начало выдачу писем с предложением добровольно выехать из Израиля. В случае отказа угрожают поместить африканцев под стражу, затем выслать принудительно.

4 февраля началась депортация нелегалов, похожая на ту, что проводилась в Соединенных Штатах. Заградительное сооружения на границе с Синаем предотвратит приток нелегалов. Об этом написал израильский премьер-министр в Facebook.

Израиль перекрыл границу с Египтом. Из-за этого миграция из Африки значительно уменьшилась. В начале этого года власти обнародовали планы выдворения почти 40 тысяч нелегалов, которые уже находятся в Израиле.

Однако все это вызвало бурную реакцию общественности. Против депортации выступают сотни представителей академического сообщества страны, творческая интеллигенция и другие.