Ким Чен Ын покатался по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой совершил ночную поездку по Пхеньяну на новой троллейбусе.

Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное Телеграфное Агентство Кореи сообщает, что в поездке главу страны и его жену Ли Соль Чжу сопровождали высшие партийные функционеры.

Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения, отсутствие вибрации и шума. По его словам, новая модель позволит улучшить качество пассажирских перевозок в северокорейской столице.