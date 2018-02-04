Ким Чен Ын прокатился в троллейбусе (ФОТО, ВИДЕО)

Лидер КНДР Ким Чен Ын покатался по ночному Пхеньяну в троллейбусе.

Отмечается, что лидер Северной Кореи остался доволен произведенным на столичном заводе троллейбусом, отметил плавность хода и отсутствие шумов и вибраций.

Также Ким призвал развивать внутреннее производство транспорта, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки в Пхеньяне.

«Мы должны не просто создавать новые вещи, мы должны усовершенствовать наши технологии и производственный процесс», — заявил он.

В поездке его сопровождали супруга Ли Соль Чжу и представители Трудовой партии Кореи.