Ким Чен Ын прокатился на новом троллейбусе

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну в сопровождении собственной супруги Ли Соль Чжу на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). С самого начала года он успел побывать на фармацевтическом заводе и в Пхеньянском педагогическом университете.

Ким Чен Ын в последнее время всё чаще стал посещать гражданские объекты, отмечает ТАСС. Качество и характеристики его устроили. Он обозначил, что именно этот вид транспорта должен стать лицом столицы Северной Кореи. Во время своего визита на предприятие он проверил новые виды троллейбусов, изучил процесс их производства. Ночью он и его супруга направились в поездку по ночной столице. В фирме налажен выпуск машин городского автомобильного транспорта обновленного поколения.